Apple пришлось дозаказать 2 млн iPhone 12, чтобы удовлетворить спрос

Из-за хороших продаж Apple теперь оптимистична по поводу поставок продуктовых линий следующего года.

Аналитики Cinda Securities предсказывают, что в четвёртом квартале 2020 года поставки смартфонов Apple достигнут 80-85 млн. А продажи в 2021 году и вовсе составят 230-240 млн штук. Стоит отметить, что в четвёртом квартале прошлого года поставки iPhone 11 составили 75 млн штук.

Также немаловажно то, что пока в продаже находятся лишь две модели iPhone 12 из представленных четырёх. Поэтому стоит ждать и наблюдать за тем, как будет расти объём поставок, чтобы сделать выводы.