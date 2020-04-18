Apple пришлось перенести дату начала поставок новых iPhone SE

Это касается США, по крайней мере. Теперь американские покупатели получат в руки новый iPhone только в первой неделе мая.

Журналисты предполагают, что причина задержки — в повышенном спросе на новинку. Компания, видимо, ожидала меньший ажиотаж. Кроме того, темпы производства смартфонов могут страдать из-за пандемии коронавирусной инфекции. Например, Apple может испытывать задержки поставки необходимых компонентов.

В России пока оформить предзаказ на iPhone SE нельзя. Он станет доступен только 23 апреля. Напомним, цены на новый смартфон Apple начинаются от 39 990 рублей за версию с 64 ГБ.