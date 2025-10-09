Ранее компания подтвердила, что изношенные MagSafe-зарядки в розничных магазинах могли оставлять на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max «отметины». Похожие следы появлялись и на моделях iPhone Air. Apple объяснила, что это не царапины, а перенос материала с подставки на телефон, который можно удалить чисткой. Проблема, справедливости ради, затрагивала и iPhone 16.

На данный момент неясно, касается ли обновление только магазинов во Франции, откуда поступил отчёт, или это часть более широкой модернизации по всему миру.

Кроме того, Apple прокомментировала появление царапин вокруг камеры iPhone 17 Pro. Компания отметила, что края камеры имеют те же свойства, что и у алюминиевых корпусов других устройств Apple, например MacBook. Со временем там могут проявляться «естественные следы эксплуатации».