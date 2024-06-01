Apple признала iPhone 5s устаревшим: что это значит для пользователей

Другим важным улучшением был процессор A7, который стал первым 64-битным процессором в мире мобильных устройств.

Дизайн iPhone 5s сохранял традиционный стиль, но был представлен в новом цвете — «золотом». Он также обладал улучшенной камерой и новыми функциями, такими как режимы медленной съемки и улучшенная система стабилизации изображения.

Для пользователей, которые все еще держат у себя iPhone 5s, это заявление означает, что магазины Apple и авторизованные поставщики услуг больше не будут предлагать ремонт и другие исправления, включая замену батареи. Очевидно, что некоторые пользователи уже успели обновить батарею своего устройства за 11 лет его жизни, однако переход к устаревшему статусу означает окончание официальной поддержки.