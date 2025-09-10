Apple продлила бесплатный доступ к спутниковым функциям для iPhone 14

Бесплатная подписка распространяется на устройства, активированные в странах, где поддерживаются спутниковые функции Apple. Среди стран, где функции не работают, — Россия, Армения, Беларусь, Китай, Гонконг, Макао, Кыргызстан и Казахстан.

Спутниковые возможности Apple появились в 2022 году с функцией Emergency SOS. С iOS 18 набор функций расширился: появились текстовые сообщения через спутник, поиск устройства через Find My и помощь на дороге. Всё это работает через партнёрство с Globalstar.

Apple не объяснила, почему продолжаются продления, но пользователи Сети предположили: «Положительный эффект PR от спасённой жизни слишком ценен, а негативный — если кто-то умрёт из-за того, что не заплатил $ 3 — слишком плох».