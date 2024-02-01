Apple продлила сделку с Qualcomm: проблемы с собственными модемами 5G остались

Первоначальное соглашение между Apple и Qualcomm было продлено до 2026 года в прошлом году, но это последнее продление говорит о том, что Apple все еще не готова полагаться исключительно на собственную технологию модемов.

Стремление Apple создать собственные модемы 5G началось в 2019 году, когда она приобрела модемное подразделение Intel, но компании с трудом удается сравниться с Qualcomm по производительности и эффективности. В недавнем отчете Bloomberg процесс разработки был назван «разочаровывающим», и отмечалось, что прототипы не смогли превзойти решени Qualcomm.

СМИ писали, что Apple планировала выпустить iPhone с собственными модемами 5G в этом году, но продление сделки с Qualcomm говорит о том, что сроки сдвинулись. Qualcomm также поставляет модуль спутниковой связи, используемый в моделях iPhone 14 и iPhone 15.