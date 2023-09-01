Apple продолжила эксперименты с 3D-печатью своих устройств

Этот инновационный подход к производству обещает снизить расход материалов и сократить время производства по сравнению с традиционными методами ЧПУ.

Apple печатает контур устройства с помощью порошкообразного вещества. Затем под воздействием тепла и давления материал превращается в сталеподобное вещество, которое дорабатывается фрезерованием.

Это совпадает с мнением аналитика Apple Минг-Чи Куо, который еще в июле раскрыл планы по использованию 3D-печатных механических деталей в часах Apple Watch Ultra второго поколения. Гурман предполагает, что Apple намерена внедрить 3D-печать для корпусов моделей Apple Watch Series 9 из нержавеющей стали, а в 2024 году перейти на титановые устройства.

В случае успеха метод может стать основным в производственных процессах Apple для различных устройств в ближайшие годы. Apple и ее поставщики совершенствовали этот способ в течение последних трех лет, и компания намерена расширить его применение, если испытания на часах Apple окажутся успешными.