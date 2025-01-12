Apple продолжила терять китайский рынок смартфонов

Опубликовано 12 января 2025, 00:001 мин.
Apple продолжила терять китайский рынок смартфоновДоля Apple на рынке Китая снижается из-за падения поставок iPhone
Apple теряет позиции на китайском рынке из-за падения поставок iPhone, считает аналитик Минг-Чи Куо. В своем докладе, опубликованном в пятницу, Куо отметил, что в первой половине 2025 года ожидается снижение поставок iPhone на 6% в годовом исчислении. Несмотря на предстоящий запуск iPhone SE 4, доля Apple на рынке Китая продолжит сокращаться.
Куо отметил, что осторожный подход Apple на 2025 год к производственным планам с поставщиками сигнализирует о «возможных проблемах впереди». Он также подчеркнул, что две предстоящие модели iPhone могут столкнуться с проблемами в Китае из-за eSIM — функции, не получившей широкого распространения в регионе.
В декабре, в то время как общий объем поставок смартфонов в Китае оставался стабильным, поставки iPhone упали на 10−12%. Кроме того, Куо отметил, что функции искусственного интеллекта в устройствах Apple не привели к значительному росту продаж компании.
Но об этом чуть позже.