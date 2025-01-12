Apple продолжила терять китайский рынок смартфонов

Куо отметил, что осторожный подход Apple на 2025 год к производственным планам с поставщиками сигнализирует о «возможных проблемах впереди». Он также подчеркнул, что две предстоящие модели iPhone могут столкнуться с проблемами в Китае из-за eSIM — функции, не получившей широкого распространения в регионе.

В декабре, в то время как общий объем поставок смартфонов в Китае оставался стабильным, поставки iPhone упали на 10−12%. Кроме того, Куо отметил, что функции искусственного интеллекта в устройствах Apple не привели к значительному росту продаж компании.

Но об этом чуть позже.