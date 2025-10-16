Apple продолжит поставлять миллионы iPhone из Китая в США

Опубликовано 16 октября 2025, 10:301 мин.
Apple продолжит поставлять миллионы iPhone из Китая в СШАНесмотря на перенос производства в Индию
Apple активно переносит производство iPhone из Китая в Индию. Дело в рисках, связанных с потенциальной (а может и начавшейся) торговой войной с США. Однако, по данным аналитиков Jefferies, полностью отказаться от китайских поставок компания пока не сможет.
Ожидается, что в 2026 финансовом году Apple всё же отправит около 9 миллионов iPhone из Китая напрямую в США. Индийские заводы пока не способны полностью покрыть высокий спрос на американском рынке.
Ранее Apple реализовала двухэтапную стратегию, чтобы защититься от торговых рисков: перенесла основное производство в Индию и добилась освобождения от импортных пошлин, пообещав вложить 600 миллиардов долларов в развитие производства микрочипов в США.
Недавно Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайские товары, если ситуация с ограничением экспорта редкоземельных металлов не улучшится. По оценке Jefferies, если эти тарифы будут применены, прибыль Apple в 2026 году может сократиться примерно на 5%.