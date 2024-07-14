Apple провела посвященное iPhone-геймингу мероприятие

Опубликовано 14 июля 2024, 12:00
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Apple провела посвященное iPhone-геймингу мероприятиеiPad и Mac тоже не забыли
Недавно компания Apple провела в Нью-Йорке эксклюзивное мероприятие для СМИ, посвященное играм, и рассказала о функциях, направленных на улучшение игрового опыта во всей своей "экосистеме". На мероприятии, освещаемом Macotakara, были несколько флагманских устройств, включая iPhone 15 Pro Max, M4 iPad Pro, а также различные модели Mac.
Среди ключевых анонсов - появление режима Game Mode в iOS 18, который дебютирует на iPhone, и обсуждение мощного M4 iPad Pro. Apple также продемонстрировала игры с внешними геймпадами, включая Backbone и DualSense.
Присутствующие смогли ознакомиться с такими популярными играми, как Resident Evil 7 Biohazard, Valheim, Assassin's Creed Mirage и Diablo Immortal. В iOS 18 также будет интегрирована функция AirPods Personalized Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы для "погружения" в игровой процесс с минимальными задержками звука.