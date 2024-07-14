Apple провела посвященное iPhone-геймингу мероприятие

iPad и Mac тоже не забыли

Недавно компания Apple провела в Нью-Йорке эксклюзивное мероприятие для СМИ, посвященное играм, и рассказала о функциях, направленных на улучшение игрового опыта во всей своей "экосистеме". На мероприятии, освещаемом Macotakara, были несколько флагманских устройств, включая iPhone 15 Pro Max, M4 iPad Pro, а также различные модели Mac.