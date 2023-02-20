Apple пытается запретить пользователям iPhone бесплатно получать бета-версию iOS 17 для разработчиков

Меню появится только в том случае, если на iPhone пользователя выполнен вход в тот же Apple ID, который он использовал для регистрации в программе Apple для разработчиков. Компания заявляет, что в будущих выпусках iOS это меню будет единственным способом включить бета-версии для разработчиков.

Это изменение не позволит пользователям iPhone, не зарегистрированным в специальной программе Apple, бесплатно установить бета-версию iOS 17 для разработчиков, когда она будет выпущена на WWDC в июне. До сих пор любой мог легко бесплатно установить такие бета-версии.