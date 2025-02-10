Apple работает над AirPods со встроенными камерами: зачем и как это работает

Опубликовано 10 февраля 2025, 16:301 мин.
Apple работает над AirPods со встроенными камерами: зачем и как это работаетИ стоит ли ждать
Смысл в AirPods со встроенными камерами объяснили. Apple разрабатывает новую версию AirPods с крошечными встроенными камерами, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Эти «умные» наушники не войдут в линейку AirPods Pro 3, которая ожидается в этом году, но могут появиться уже в 2027 году.
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Идея заключается в том, чтобы расширить возможности искусственного интеллекта Apple, позволив AirPods понимать окружающий мир. Подобно iPhone 16, эти AirPods смогут распознавать объекты, предоставлять информацию и позволять пользователям взаимодействовать с окружающим миром.
Аналитик Минг-Чи Куо также предполагает, что камеры могут улучшить пространственное звучание в паре с гарнитурой Vision Pro от той же Apple. Например, при повороте головы можно будет регулировать направление звука для более полного погружения. Кроме того, камеры могут обеспечить управление жестами, позволяя пользователям «по-новому» взаимодействовать со своими устройствами, пишут СМИ.
Хотя до появления AirPods с камерой еще много лет.