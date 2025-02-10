Apple работает над AirPods со встроенными камерами: зачем и как это работает

Идея заключается в том, чтобы расширить возможности искусственного интеллекта Apple, позволив AirPods понимать окружающий мир. Подобно iPhone 16, эти AirPods смогут распознавать объекты, предоставлять информацию и позволять пользователям взаимодействовать с окружающим миром.

Аналитик Минг-Чи Куо также предполагает, что камеры могут улучшить пространственное звучание в паре с гарнитурой Vision Pro от той же Apple. Например, при повороте головы можно будет регулировать направление звука для более полного погружения. Кроме того, камеры могут обеспечить управление жестами, позволяя пользователям «по-новому» взаимодействовать со своими устройствами, пишут СМИ.

Хотя до появления AirPods с камерой еще много лет.