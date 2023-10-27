Apple работает над проблемой с зарядкой в BMW у владельцев iPhone 15

Во время зарядки пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к таким функциям, как Apple Wallet, или использовать телефон для открытия автомобиля. Хотя компания Apple не дала публичного ответа на этот вопрос, сообщается, что она работает над его решением. В служебной записке, разосланной авторизованным сервисным центрам, отмечается, что «небольшое количество» новых моделей BMW и Toyota Supra вызывало временное отключение функции NFC, которое сохранялось даже после перезагрузки телефона.

Сертифицированные специалисты Apple могут попытаться перезагрузить микросхему NFC с помощью ПО Apple Service Toolkit 2 или прибегнуть к полному аппаратному ремонту, но не факт, что это решит проблему.