Apple работает над проблемой с зарядкой в BMW у владельцев iPhone 15

Apple работает над проблемой с зарядкой в BMW у владельцев iPhone 15Премиум-автомобилю премиумный смартфон
По сообщениям MacRumors, компания Apple знает о существенной проблеме, затрагивающей некоторые модели iPhone 15 при использовании зарядных панелей в некоторых современных автомобилях. Несколько водителей BMW пожаловались на то, что их беспроводные зарядные панели отключают возможности NFC на устройствах iPhone 15.
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Во время зарядки пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к таким функциям, как Apple Wallet, или использовать телефон для открытия автомобиля. Хотя компания Apple не дала публичного ответа на этот вопрос, сообщается, что она работает над его решением. В служебной записке, разосланной авторизованным сервисным центрам, отмечается, что «небольшое количество» новых моделей BMW и Toyota Supra вызывало временное отключение функции NFC, которое сохранялось даже после перезагрузки телефона.
Сертифицированные специалисты Apple могут попытаться перезагрузить микросхему NFC с помощью ПО Apple Service Toolkit 2 или прибегнуть к полному аппаратному ремонту, но не факт, что это решит проблему.