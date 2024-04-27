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Опубликовано 27 апреля 2024, 14:06
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Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибки

Не самый лучший продукт компании
Журналист Филипп Эспосито (Filipe Espósito) осуждает Apple за упрямую позицию в отношении плохо принятых аксессуаров FineWoven. Чехлы и ремешки для часов FineWoven, рекламируемые как экологичная альтернатива коже, страдают от проблем с долговечностью, легко царапаются и меняют цвет.
Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибки
© Ferra

Эспосито не одинок в своей критике. Опрос читателей 9to5Mac показал 70% недовольства FineWoven, а такие ритейлеры, как Best Buy, по сообщениям, отказываются от них из-за большого количества возвратов.

Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибки

© Apple

Это не первый случай, когда Apple с трудом признает ошибки, утверждает Эспосито. Он приводит в пример спорную Butterfly-клавиатуру, которая в течение многих лет доставляла неудобства владельцам MacBook. Аналогичное сопротивление вызвало удаление популярных портов в пользу USB-C, что в итоге привело к их возвращению.

Эспосито призывает Apple извлечь уроки из прошлых ошибок и признать недостатки FineWoven. Он утверждает, что прозрачность и коррекция курса — даже если это означает прекращение выпуска продукта — будет лучше для доверия клиентов и окружающей среды, поскольку некачественные чехлы быстро выбрасываются.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#чехол
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#Apple
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#мнение
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#критика