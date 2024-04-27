Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибки

Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибкиНе самый лучший продукт компании
Эспосито не одинок в своей критике. Опрос читателей 9to5Mac показал 70% недовольства FineWoven, а такие ритейлеры, как Best Buy, по сообщениям, отказываются от них из-за большого количества возвратов.
Это не первый случай, когда Apple с трудом признает ошибки, утверждает Эспосито. Он приводит в пример спорную Butterfly-клавиатуру, которая в течение многих лет доставляла неудобства владельцам MacBook. Аналогичное сопротивление вызвало удаление популярных портов в пользу USB-C, что в итоге привело к их возвращению.
Эспосито призывает Apple извлечь уроки из прошлых ошибок и признать недостатки FineWoven. Он утверждает, что прозрачность и коррекция курса — даже если это означает прекращение выпуска продукта — будет лучше для доверия клиентов и окружающей среды, поскольку некачественные чехлы быстро выбрасываются.