Apple раскритиковали за упрямую позицию по чехлам FineWoven: пора признать ошибки

Это не первый случай, когда Apple с трудом признает ошибки, утверждает Эспосито. Он приводит в пример спорную Butterfly-клавиатуру, которая в течение многих лет доставляла неудобства владельцам MacBook. Аналогичное сопротивление вызвало удаление популярных портов в пользу USB-C, что в итоге привело к их возвращению.

Эспосито призывает Apple извлечь уроки из прошлых ошибок и признать недостатки FineWoven. Он утверждает, что прозрачность и коррекция курса — даже если это означает прекращение выпуска продукта — будет лучше для доверия клиентов и окружающей среды, поскольку некачественные чехлы быстро выбрасываются.