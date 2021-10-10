Apple раскрыла потенциал камер iPhone 13 на новых фото

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Apple раскрыла потенциал камер iPhone 13 на новых фотоПоказала возможности ультраширокоуголки
Apple продолжает рекламировать свои новые смартфоны iPhone 13. Компания опубликовала в Instagram несколько фотографий, сделанных ультраширокоугольной камерой айфонов.
Apple поручила шести фотографам сделать несколько снимков с помощью новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Их опубликовали под хэштегом #ShotOniPhone.
Apple делает упор на ультраширокоугольном объективе: именно он получил серьёзные улучшения. Новый датчик в этом модуле у iPhone 13 захватывает на 47%, чем сенсор в iPhone 12, а что касается iPhone 13 Pro, то улучшение составляет 92%. Кроме того, Pro-модель позволяет делать макрофотографии с расстояния в два сантиметра от объекта съёмки.
С помощью снимков Apple подчёркивает преимущества Smart HDR 4, большую диафрагму, а также поле обзора в 120 градусов.