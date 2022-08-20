Apple расширила гарантию для iPhone 12, у которых есть проблемы со звуком

Программа распространяется на затронутые устройства iPhone 12 или iPhone 12 Pro на срок до трёх лет после первой розничной продажи устройства. Раньше срок составлял два года. Продление на один год действует во всём мире.

Apple запустила программу обслуживания в августе 2021 года после того, как определила, что «очень небольшой процент» устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут испытывать проблемы со звуком из-за отказа одного компонента. Проблема может привести к тому, что динамик наушников не будет издавать звук во время телефонных звонков.