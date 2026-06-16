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Опубликовано 16 июня 2026, 18:35
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Apple рассказала не про все новые функции iOS 27 на недавнем мероприятии

Добавят три новые функции к осени
Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в осеннем обновлении iOS 27 появятся ещё три функции, о которых Apple пока не объявляла.
Apple рассказала не про все новые функции iOS 27 на недавнем мероприятии

© Apple

  • Первая — циферблат для Apple Watch. Вероятно, он будет похож на вариант, который сейчас доступен только в модели Apple Watch Ultra.

  • Вторая — настраиваемое приложение «Камера». Можно будет выбирать, какие кнопки и функции отображать и где на экране они будут расположены.

  • Третья — поддержка сторонних чат-ботов в Siri. Голосовой помощник сможет переключаться между встроенной и другими моделями, такими как ChatGPT или Claude.

Гурман пишет, мол, непонятно, почему Apple не показала эти новинки на WWDC.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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