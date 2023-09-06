Apple разместит новые смартфоны и компьютеры в магазинах сразу после презентации

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple планирует обновить розничную сеть вечером 12 сентября, сразу после мероприятия. Традиционно новые продукты поступают на полки магазинов в течение недели, но этот шаг намекает на то, что можно будет приобрести некоторые из устройств уже 13 сентября.

Что же будет представлено в первую очередь? Тут можно только гадать. Обычно предварительные заказы на iPhone начинаются по пятницам, а в магазинах они появляются через неделю. Однако в прошлом году Apple Watch поступили в продажу сразу после онлайн-мероприятия. Так что не исключено, что Apple сначала представит нам какие-нибудь аксессуары, например, анонсированный USB-C зарядный кейс для AirPods Pro или новые ремешки для Apple Watch.