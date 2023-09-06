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10:34, 06 сентября 2023
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Apple разместит новые смартфоны и компьютеры в магазинах сразу после презентации

А можно ли будет их купить – другой вопрос

12 сентября компания Apple проведет специальное мероприятие, где должны представить iPhone 15, а также Apple Watch Series 9 и несколько новых аксессуаров. Но вот что интересно: некоторые из этих новинок могут появиться в магазинах Apple практически сразу.

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple планирует обновить розничную сеть вечером 12 сентября, сразу после мероприятия. Традиционно новые продукты поступают на полки магазинов в течение недели, но этот шаг намекает на то, что можно будет приобрести некоторые из устройств уже 13 сентября.

Что же будет представлено в первую очередь? Тут можно только гадать. Обычно предварительные заказы на iPhone начинаются по пятницам, а в магазинах они появляются через неделю. Однако в прошлом году Apple Watch поступили в продажу сразу после онлайн-мероприятия. Так что не исключено, что Apple сначала представит нам какие-нибудь аксессуары, например, анонсированный USB-C зарядный кейс для AirPods Pro или новые ремешки для Apple Watch.

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