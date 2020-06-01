Apple разослала на украденные мародёрами в США смартфоны просьбу вернуть их

В соцсетях опубликовали фотографии украденных iPhone, на экране которых видна надпись: «Пожалуйста, верните в Apple Walnut Street. Устройство было отключено и отслеживается. Местные представители власти будут уведомлены».

Таким образом мародёры остались ни с чем. С устройствами невозможно работать, кроме того, местоположение недобросовестных граждан можно легко определить.

Напомним, протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса.