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Apple разослала на украденные мародёрами в США смартфоны просьбу вернуть их
Устройства «окирпичились»
На днях в сеть попали кадры, на которых видно, как во время протестов в США люди грабят магазины Apple и других брендов. Компания из Купертино, конечно, не оставила ситуацию без внимания — она разослала на украденные мародёрами смартфоны просьбу вернуть их.
В соцсетях опубликовали фотографии украденных iPhone, на экране которых видна надпись: «Пожалуйста, верните в Apple Walnut Street. Устройство было отключено и отслеживается. Местные представители власти будут уведомлены».
Таким образом мародёры остались ни с чем. С устройствами невозможно работать, кроме того, местоположение недобросовестных граждан можно легко определить.
Напомним, протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса.
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