Apple разработает батарею с креплением к крышке iPhone

Источник рассказал, что Apple разрабатывает прикрепляемую батарею как минимум год. Выпуск новинки должен произойти в течение нескольких месяцев после iPhone 12. Смартфоны были представлены в октябре 2020 года.

Аккумуляторная батарея будет прикрепляться к крышке ‌iPhone 12‌ с помощью системы MagSafe, которая используется для зарядки и сопряжения с другими аксессуарами. Некоторые прототипы батареи имеют белый резиновый корпус. Новый аксессуар будет отличаться от чехлов Smart Battery Case для предыдущих iPhone тем, что он будет обеспечивать только дополнительное время работы от аккумулятора, но не станет служить в качестве защитного чехла.