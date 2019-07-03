Apple разрешили не ремонтировать умершие от влаги водостойкие iPhone

Владелец iPhone X подал иск о защите прав потребителя, так как счёл отказ Apple противозаконным. Дело в том, что, по словам мужчины, его смартфон пробыл в воде не дольше минуты и на глубине не больше метра. При этом Apple утверждает, что iPhone Х имеет степень водозащиты IP68. Это значит, что телефон можно погружать на глубину до двух метров на время до 30 минут, и ничего не случится.

По мнению истца, раз он соблюдал все условия, а защита не сработала, виновата компания. Поэтому мужчина потребовал возместить ему стоимость смартфона, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред.

В iPhone X истца специалисты сервис-центра однако нашли воду. По логике Apple, раз это случилось, значит владелец не соблюдал требования водозащиты. А его показания голословны.

Суд согласился с Apple и отклонил требования мужчины.