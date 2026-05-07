Apple разрешит людям самим выбирать, какая ИИ-модель будет работать в iOS 27

Опубликовано 07 мая 2026, 18:101 мин.
Apple разрешит людям самим выбирать, какая ИИ-модель будет работать в iOS 27Ждём осени
По данным Bloomberg, Apple в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 позволит пользователям самим выбирать, какую нейросеть использовать для функций Apple Intelligence.
Сейчас ИИ-возможности iPhone и Mac работают в основном на собственных моделях Apple и отчасти на ChatGPT. В обновлении компания позволит подключать и другие.
Пользователь сможет выбрать предпочтительную ИИ-модель в настройках. По слухам, Apple уже тестирует интеграцию с моделями Google и Anthropic.
Более того, можно будет назначить разные голоса для Siri в зависимости от того, какая нейросеть отвечает. Например, ответ от собственной модели Apple будет звучать одним голосом, а от ChatGPT — другим.