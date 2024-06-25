Apple решила заменить половину сотрудников-сборщиков на роботов

Apple наращивает усилия по автоматизации производства, уже внедрив значительную автоматизацию при сборке iPhone 15, пишут СМИ. Эти изменения позволили сократить количество рабочих до 30% для некоторых процессов. Однако планы по полной автоматизации установки кнопок и других компонентов для iPhone 16 были отменены из-за высокого уровня брака.

Несмотря на эти неудачи, Apple уверенно движется вперед: в отчете о цепочке поставок за 2023 год показано снижение числа контролируемых сотрудников с 1,6 миллиона в 2022 году до 1,4 миллиона в 2023 году.

И дальше - хуже (но не для всех).