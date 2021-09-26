Apple «сломает» Face ID в iPhone 13 при ремонте сторонними сервисами

Автор канала Phone Repair Guru показал в новом видео, что хотя заменить некоторые компоненты в новых айфонах проще, лучше это делать в авторизованных сервисных центрах Apple.

Блогер показал, что при замене микрофона iPhone 13, датчика внешней освещённости и датчика приближения всё продолжает работать нормально. Но после замены экрана смартфона, устройство скажет, что дисплей не оригинальный, и Face ID будет недоступен. По словам автора, есть некоторые обходные пути, но большинство ремонтных мастерских не будет их выполнять, так как это слишком сложно.

Напомним, Евросоюз сейчас продвигает закон о «праве на ремонт», который защитит потребителей от такого поведения производителей.