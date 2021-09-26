Apple «сломает» Face ID в iPhone 13 при ремонте сторонними сервисами

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Apple «сломает» Face ID в iPhone 13 при ремонте сторонними сервисамиЛучше идти в авторизованный сервисный центр
Изучение новых iPhone 13 продолжается. Вчера iPhone 13 Pro Max испытали падениями, а сегодня ещё один YouTube-блогер заявил, что замена экрана iPhone 13 в сторонних сервисах лишит пользователей функции разблокировки по лицу — Face ID.
Автор канала Phone Repair Guru показал в новом видео, что хотя заменить некоторые компоненты в новых айфонах проще, лучше это делать в авторизованных сервисных центрах Apple.
Блогер показал, что при замене микрофона iPhone 13, датчика внешней освещённости и датчика приближения всё продолжает работать нормально. Но после замены экрана смартфона, устройство скажет, что дисплей не оригинальный, и Face ID будет недоступен. По словам автора, есть некоторые обходные пути, но большинство ремонтных мастерских не будет их выполнять, так как это слишком сложно.
Напомним, Евросоюз сейчас продвигает закон о «праве на ремонт», который защитит потребителей от такого поведения производителей.