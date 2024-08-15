Apple снимет iPhone 15 с продажи из-за отсутствия поддержки ИИ

Объясняется это отсутствием 8 ГБ ОЗУ, из-за чего технически iPhone 15 не может поддерживать ИИ от Apple. По словам инсайдеров, хотя Apple и поддерживает актуальность линеек в течение семи лет, с выходом iPhone 16 эта практика может прекратиться. Вендор просто откажется от поддержки iPhone 15, поскольку все новые устройства будут оснащены ИИ.

Однако настоящим «убийцей» базового iPhone 15 станет iPhone SE: эта модель выйдет в 2025 году, будет стоить дешевле $500 и при этом поддерживать Apple Intelligence.

«Модели 15 Pro и Pro Max поддерживают Apple Intelligence, а их не-Pro-собратья — нет», — подчёркивается в материале 9to5Mac.