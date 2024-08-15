Apple снимет iPhone 15 с продажи из-за отсутствия поддержки ИИ

Опубликовано 15 августа 2024, 18:45
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Apple снимет iPhone 15 с продажи из-за отсутствия поддержки ИИИ вряд ли будет поддерживать актуальность модели
Инсайдеры из 9to5Mac предположили, что после презентации iPhone 16 базовая версия iPhone 15 будет снята с продажи, поскольку не поддерживает ИИ. Эта модель не имеет поддержки Apple Intelligence.
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Объясняется это отсутствием 8 ГБ ОЗУ, из-за чего технически iPhone 15 не может поддерживать ИИ от Apple. По словам инсайдеров, хотя Apple и поддерживает актуальность линеек в течение семи лет, с выходом iPhone 16 эта практика может прекратиться. Вендор просто откажется от поддержки iPhone 15, поскольку все новые устройства будут оснащены ИИ.
Однако настоящим «убийцей» базового iPhone 15 станет iPhone SE: эта модель выйдет в 2025 году, будет стоить дешевле $500 и при этом поддерживать Apple Intelligence.
«Модели 15 Pro и Pro Max поддерживают Apple Intelligence, а их не-Pro-собратья — нет», — подчёркивается в материале 9to5Mac.