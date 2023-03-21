Apple снизила свою зависимость от Samsung в серии iPhone 14

Apple снизила свою зависимость от Samsung в серии iPhone 14По части экранов
Apple и Samsung — заклятые друзья. Первая компания использует компоненты, изготовленные второй, при этом они приходятся друг другу самыми серьёзными конкурентами на рынке смартфонов. Впрочем, как сообщают источники, Apple стремится уменьшить свою зависимость от южнокорейского гиганта.
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По словам аналитика рынка дисплеев Росса Янга, Apple закупила у LG Display больше OLED-панелей, чем у Samsung Display для iPhone 14 Pro Max. Ранее у Samsung было преимущество в поставках OLED-панелей для Apple, особенно для флагманских телефонов, таких как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Однако доля контрактов постепенно меняется в пользу BOE и LG Display. Если так будет продолжаться, Samsung Display больше не будет крупнейшим поставщиком OLED-панелей для устройств Apple.
Есть также информация, что даже в будущих моделях Apple Watch Ultra Apple переходит на экраны MicroLED. Пока нет достоверной информации о том, получит ли южнокорейская фирма контракт на это.