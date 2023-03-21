Apple снизила свою зависимость от Samsung в серии iPhone 14

По словам аналитика рынка дисплеев Росса Янга, Apple закупила у LG Display больше OLED-панелей, чем у Samsung Display для iPhone 14 Pro Max. Ранее у Samsung было преимущество в поставках OLED-панелей для Apple, особенно для флагманских телефонов, таких как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Однако доля контрактов постепенно меняется в пользу BOE и LG Display. Если так будет продолжаться, Samsung Display больше не будет крупнейшим поставщиком OLED-панелей для устройств Apple.

Есть также информация, что даже в будущих моделях Apple Watch Ultra Apple переходит на экраны MicroLED. Пока нет достоверной информации о том, получит ли южнокорейская фирма контракт на это.