Особенно заметен успех в Китае: в мае iPhone вернул себе первое место по продажам после долгого снижения доли на фоне конкуренции с Huawei и другими брендами.

Также высокий рост зафиксирован в Японии, Индии и странах Ближнего Востока. В Японии особенно популярен новый компактный iPhone 16e.

Аналитики считают, что пока новые функции на основе ИИ не сильно влияют на выбор покупателей.