Опубликовано 19 июня 2025, 11:151 мин.
Apple снова лидирует в Китае — продажи iPhone выросли на 15% в апреле-маеКамбэк
Согласно данным отчета Counterpoint Research, продажи iPhone по всему миру выросли на 15% в апреле и мае 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучшие показатели Apple за эти месяцы с времён пандемии. Основными двигателями роста стали США и Китай — крупнейшие рынки компании.
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Особенно заметен успех в Китае: в мае iPhone вернул себе первое место по продажам после долгого снижения доли на фоне конкуренции с Huawei и другими брендами.
Также высокий рост зафиксирован в Японии, Индии и странах Ближнего Востока. В Японии особенно популярен новый компактный iPhone 16e.
Аналитики считают, что пока новые функции на основе ИИ не сильно влияют на выбор покупателей.