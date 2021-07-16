Apple снова уличили в замедлении iPhone

В сети появились сообщения о том, что Apple опять замедляет смартфоны, на этот раз новые модели, в том числе iPhone 12.

Общество защиты прав потребителей Испании заявило об этом. Они утверждают, что Apple замедляет такие модели, как iPhone XS, iPhone 8, iPhone 11 и iPhone 12. Замедление было реализовано в версиях операционной системы iOS 14.5, iOS 14.5.1 и iOS 14.6.

Потребители утверждают, что действия Apple «значительно повредили устройства», «резко снизили скорость процессора» и даже сократили время автономной работы на 20-30%. Они требуют объяснений от компании, а затем решат, обращаться ли в суд.