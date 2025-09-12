Apple сняла с продажи четыре модели iPhone

Опубликовано 12 сентября 2025, 18:001 мин.
Apple сняла с продажи четыре модели iPhoneПосле выхода серии iPhone 17
С запуском новой линейки iPhone 17 Apple официально прекратила выпуск и продажу сразу четырёх моделей: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это часть традиционной политики компании.
Тем не менее, оставшиеся запасы этих моделей ещё можно будет найти у сторонних ритейлеров. Вероятно, их цена снизится. Интересно, что вместе с серией iPhone 17 компания отказалась от модели Plus — теперь в продаже остался только iPhone 16 Plus.
Предзаказы на новые смартфоны откроются 12 сентября, а в продажу они поступят 19 сентября.
Напомним цены:
iPhone 17 — от $799
iPhone 17 Pro — от $1099
iPhone 17 Pro Max — от $1199
iPhone 17 Air — от $999