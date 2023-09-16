Apple согласилась обновить iPhone 12 после обвинений в высоком уровне радиации

При этом Apple утверждает, что iPhone 12 безопасен и сертифицирован во многих странах с момента выпуска в 2020 году. Французское государственное агентство, контролирующее частоты беспроводной связи, обнаружило, что iPhone 12 не прошел один из двух тестов на поглощение электромагнитных волн. В результате Франция распорядилась приостановить продажи и потребовала от Apple выпустить обновление программного обеспечения для решения этой проблемы или провести отзыв.

Компания заявила, что выпустит обновление ПО для французских пользователей, чтобы привести его в соответствие с протоколом, требуемым французскими регуляторами.

Всемирная организация здравоохранения относит сотовые телефоны к возможным канцерогенам, однако их излучение отличается от более сильных видов излучения, таких как рентгеновское. Эксперты рекомендуют использовать наушники при звонках или переписываться, чтобы снизить уровень облучения.

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