Apple согласилась с законом ЕС про ремонт, потратив ранее миллионы на борьбу с ним

Apple и другие производители электроники, представленные крупными отраслевыми лоббистскими группами, потратили миллионы на борьбу с законодательством о праве на ремонт, которое требовало бы от них предоставления руководств по ремонту, деталей и инструментов для широкой публики.

Теперь Apple заявила о своей поддержке законопроекта SB 244, принятого в Калифорнии и предусматривающего предоставление потребителям и независимым ремонтным мастерским возможности чинить электронные устройства.

В письме Apple автору законопроекта Сьюзан Эггман, полученном 404 Media, подчеркивается, что компания поддерживает законопроект, поскольку он предусматривает меры безопасности для пользователей, а также защиту интеллектуальной собственности для производителей.