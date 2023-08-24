Apple согласилась с законом ЕС про ремонт, потратив ранее миллионы на борьбу с ним

Apple согласилась с законом ЕС про ремонт, потратив ранее миллионы на борьбу с нимЛоббисты пытались помешать введению закона
Apple официально поддержала законопроект о «праве на ремонт» в Калифорнии. Несколько лет назад лоббисты компании говорили законодателям, что разрешение потребителям ремонтировать свои iPhone превратит отдельные штаты в «Мекку» для хакеров и злоумышленников.
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Apple и другие производители электроники, представленные крупными отраслевыми лоббистскими группами, потратили миллионы на борьбу с законодательством о праве на ремонт, которое требовало бы от них предоставления руководств по ремонту, деталей и инструментов для широкой публики.
Теперь Apple заявила о своей поддержке законопроекта SB 244, принятого в Калифорнии и предусматривающего предоставление потребителям и независимым ремонтным мастерским возможности чинить электронные устройства.
В письме Apple автору законопроекта Сьюзан Эггман, полученном 404 Media, подчеркивается, что компания поддерживает законопроект, поскольку он предусматривает меры безопасности для пользователей, а также защиту интеллектуальной собственности для производителей.