Apple согласилась выплатить владельцам iPhone 7 до 349 долларов

Иск был подан в связи с жалобами на то, что давление на некоторые части iPhone 7 может привести к подобным проблемам. Предполагается, что причиной является недостаточная защита внутренних компонентов корпуса iPhone, что приводит к потере электрического контакта аудиочипом из-за деформации корпуса при обычном использовании. Хотя Apple отрицает любые правонарушения, они согласились урегулировать дело. Люди, оплатившие ремонт, связанный с этой проблемой, могут получить до 350 долларов, а те, кто не платил за ремонт, получат меньшую сумму.

Срок подачи заявлений на компенсацию закончился прошлым летом.