Apple сократила отставание от Samsung на мировом рынке смартфонов

Опубликовано 16 октября 2025, 14:151 мин.
Apple сократила отставание от Samsung на мировом рынке смартфоновБлагодаря сильным продажам iPhone 17
Apple вновь приблизилась к Samsung по объёмам продаж смартфонов. В третьем квартале 2025 года Apple продала 58,6 млн устройств, увеличив продажи на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Samsung за тот же период реализовала 61,4 млн смартфонов, показав рост на 6,3%. В итоге мировая доля Apple составила 18,2% против Samsung с её 19%.
Аналитики связывают успех Apple в том числе с активными программами обмена старых устройств. Особенно популярны среди покупателей оказались iPhone Upgrade Program и Trade-in.
Эксперты отмечают, что Apple продолжает доминировать в премиальном сегменте, к тому же новая серия iPhone 17 уже в период предзаказов показала более высокие результаты, чем iPhone 16.
Влияние пошлин на спрос пока невелико, но сохраняется «неопределённость», связанная с Китаем — ключевым рынком и страной производства iPhone.