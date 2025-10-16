Apple сократила отставание от Samsung на мировом рынке смартфонов

Аналитики связывают успех Apple в том числе с активными программами обмена старых устройств. Особенно популярны среди покупателей оказались iPhone Upgrade Program и Trade-in.

Эксперты отмечают, что Apple продолжает доминировать в премиальном сегменте, к тому же новая серия iPhone 17 уже в период предзаказов показала более высокие результаты, чем iPhone 16.

Влияние пошлин на спрос пока невелико, но сохраняется «неопределённость», связанная с Китаем — ключевым рынком и страной производства iPhone.