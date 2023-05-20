Apple сократила зависимость от Samsung, погрузившись в производство дисплеев

По словам источников, знакомых с проектом, Apple намерена самостоятельно выполнять критически важный этап производственного процесса, который включает в себя перемещение тысяч микро-светодиодных чипов на подложки. Этот этап будет осуществляться на секретных научно-исследовательских объектах Apple в Тайване.

Дисплеи являются одним из самых дорогостоящих компонентов в устройствах Apple, и компания инвестировала значительные средства в технологию микро-светодиодов в течение последнего десятилетия. Хотя Apple пыталась диверсифицировать поставщиков дисплеев, ей с трудом удавалось найти альтернативы, которые соответствовали бы технологии и качеству Samsung.