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Apple сократит выпуск iPhone 11 ради iPhone 12
В новинке якобы не будет ничего примечательного, чтобы вызвать интерес пользователей
В 2020 году Apple выпустит новое поколение iPhone, которое условно обозначается цифрой «12». Как сообщил изданию Ubergizmo источник, компания может сократить выпуск актуальных iPhone 11 для того, чтобы обеспечить спрос новинкам.
Так считает аналитик из компании Rosenblatt Securities Джун Жанг (Jun Zhang). По его словам, Apple может решить сократить объёмы производства iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max как минимум на 25%. Также эксперт ожидает падение спроса на модели данной линейки примерно на 60% в марте.
Такой шаг компания может совершить из-за того, что iPhone 12 не будут обладать довольно значимыми нововведениями, чтобы покупатели массово делали выбор в их пользу. Однако, согласно ранним слухам, смартфоны 2020 года должны получить поддержку 5G. Но насколько это будет важно покупателям, пока неясно.
В любом случае, это всё лишь догадки. Истину узнаем не раньше, чем в следующем году.