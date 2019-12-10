Apple сократит выпуск iPhone 11 ради iPhone 12

Так считает аналитик из компании Rosenblatt Securities Джун Жанг (Jun Zhang). По его словам, Apple может решить сократить объёмы производства iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max как минимум на 25%. Также эксперт ожидает падение спроса на модели данной линейки примерно на 60% в марте.

Такой шаг компания может совершить из-за того, что iPhone 12 не будут обладать довольно значимыми нововведениями, чтобы покупатели массово делали выбор в их пользу. Однако, согласно ранним слухам, смартфоны 2020 года должны получить поддержку 5G. Но насколько это будет важно покупателям, пока неясно.

В любом случае, это всё лишь догадки. Истину узнаем не раньше, чем в следующем году.