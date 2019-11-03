Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

Так, в опубликованном патенте идет речь о новом смартфоне, который будет оснащен гибким дисплеем. Также отмечается, что новинка будет оформлена в прозрачном корпусе. Компания несколько раз упомянула, что корпус нового гаджета будет выполнен из стекла.