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Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
Об этом говорит новый патент компании
Судя по всему, Apple решила создать совершенно непредсказуемый для компании смартфон. Новый патент указывает, что компания планирует реализовать устройство, дисплей которого будет обернут вокруг корпуса.
Так, в опубликованном патенте идет речь о новом смартфоне, который будет оснащен гибким дисплеем. Также отмечается, что новинка будет оформлена в прозрачном корпусе. Компания несколько раз упомянула, что корпус нового гаджета будет выполнен из стекла.
Напомним, что смартфоны с обернутым вокруг корпуса дисплеем не являются чем-то уникальным. Буквально осенью этого года китайский компания Xiaomi показала революционное устройство с необычным экраном - Xiaomi Mix Alpha. Вероятно, именно этим смартфоном Apple вдохновлялась при разработке новой концепции iPhone.