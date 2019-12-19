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Apple стала рекордсменом по прибыли на рынке смартфонов
Всё благодаря премиум-сегменту
Аналитическая компания Counterpoint поделилась новым отчётом по рынку смартфонов. По результатам третьего квартала лидером по прибыли от продаж устройств стала компания из Купертино.
При этом общая мировая прибыль уменьшилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении она составила $12 млрд. Аналитики утверждают, что случилось это из-за расширения ассортимента смартфонов среднего уровня. Интересно, что среди десяти ведущих брендов только Samsung и Huawei смогли повысить доходы в годовом выражении.
Что касается Apple, то её доля от общего дохода составляет 32%, а вот прибыль — рекордных 66%. Удаётся ей это благодаря постоянной базе пользователей смартфонов премиум-класса в Японии, США и Европе.
На втором месте по прибыли оказалась пресловутая Samsung с 17-процентной долей.