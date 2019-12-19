Apple стала рекордсменом по прибыли на рынке смартфонов

При этом общая мировая прибыль уменьшилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении она составила $12 млрд. Аналитики утверждают, что случилось это из-за расширения ассортимента смартфонов среднего уровня. Интересно, что среди десяти ведущих брендов только Samsung и Huawei смогли повысить доходы в годовом выражении.

Что касается Apple, то её доля от общего дохода составляет 32%, а вот прибыль — рекордных 66%. Удаётся ей это благодаря постоянной базе пользователей смартфонов премиум-класса в Японии, США и Европе.

На втором месте по прибыли оказалась пресловутая Samsung с 17-процентной долей.