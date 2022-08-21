Apple станет первой, кто получит самые передовые чипы. Но они пойдут не в iPhone

Согласно источнику, Apple действительно станет первым клиентом TSMC, который получит 3-нм чипы. Но таких процессоров не будет в моделях iPhone 14 Pro. В новом отчёте предполагается, что первым подобным чипом Apple станет M2 Pro. А уже в следующем году появится A17 Bionic SoC для моделей iPhone 15 Pro.

Это не типичный способ перехода Apple к новейшим процессорным технологиям. Обычно чипы выпускаются заранее, чтобы стать основой новых серий iPhone. К сожалению, в этом году всё пошло не так, и Apple будет использовать 4-нм чипы в iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max.