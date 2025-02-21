Apple стоило назвать свой новый бюджетник iPhone 16c

Опубликовано 21 февраля 2025, 05:071 мин.
Apple стоило назвать свой новый бюджетник iPhone 16cУпущенная возможность
Решение Apple назвать свой новый бюджетный телефон iPhone 16e вместо ожидаемого iPhone SE 4 вполне логично. Старый «SE» (Special Edition) ярлык чувствовался отдельно от основной линейки Apple, заставляя казаться «меньшим» продуктом. Дав ему приписку «16», Apple вводит его в семейство iPhone, заставляя чувствовать себя настоящей частью последнего поколения, пишет редактор Digital Times.
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«E» может означать «экономию или что-то еще», но изменение названия может означать и более частые обновления для этой модели, а не нерегулярные выпуски SE. Это поможет Apple упростить ценовую линейку: iPhone 16e будет стоить $599, iPhone 15 — $699, а стандартный iPhone 16 — $799.
Однако Apple, возможно, упустила еще более удачную возможность для названия. Назвать его iPhone 16c было бы отличным возвращением к «красочному» iPhone 5c 2013 года и могло бы хорошо сочетаться с новым модемом C1, который используется внутри бюджетника.