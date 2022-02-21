Apple столкнулась с нехваткой дисплеев для новых iPhone

Ими занимаются разные компании, в тов числе и BOE. И именно она столкнулась с проблемами при создании решений для яблочной компании.

Если верить отчёту, который оказался на руках у The Elec, производитель дисплеев не может выпустить необходимое количество OLED-панелей для iPhone из-за продолжающегося глобального дефицита чипов. На данный момент затруднения ожидаются в текущем и следующем месяцах.

Всё дело в том, что LG Semicon, поставляющая ICs-драйвера для дисплеев BOE, не достигает поставленной цели. А это значит, что компания снизит мощность производства OLED-панелей в марте с 3 млн единиц до 2 млн.