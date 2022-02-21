Apple столкнулась с нехваткой дисплеев для новых iPhone

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Apple столкнулась с нехваткой дисплеев для новых iPhoneКак минимум от одного из партнёров
Компания Apple полагается сразу на несколько поставщиков для большинства комплектующих своих девайсов. Исключением не стали и дисплеи для iPhone.
Ими занимаются разные компании, в тов числе и BOE. И именно она столкнулась с проблемами при создании решений для яблочной компании.
Если верить отчёту, который оказался на руках у The Elec, производитель дисплеев не может выпустить необходимое количество OLED-панелей для iPhone из-за продолжающегося глобального дефицита чипов. На данный момент затруднения ожидаются в текущем и следующем месяцах.
Всё дело в том, что LG Semicon, поставляющая ICs-драйвера для дисплеев BOE, не достигает поставленной цели. А это значит, что компания снизит мощность производства OLED-панелей в марте с 3 млн единиц до 2 млн.
Источник: Gizmochina