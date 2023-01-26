Apple теперь "купит" ваш смартфон за меньшие деньги

Например, если житель США захочет сдать iPhone 13 Pro Max в ближайшее время, то Apple предложит за него до $570. Ранее за флагман компании 2021 года можно было получить до $650.

Другие модели iPhone 13 также снизились в цене: за iPhone 13 Pro можно получить до $470, тогда как раньше можно было рассчитывать на $550.

Не для всех iPhone стоимость trade-in снизилась – за iPhone 11 можно получить до $200, как и раньше. То же самое можно сказать и о более старых моделях, таких как iPhone X и iPhone 8, как и iPad.

А вот за сдачу ноутбуков Mac, вы получите больше денег: за старый MacBook Pro копания предлагает до $670, раньше было $630, а за такой же MacBook Air до $460 (ранее было $440).