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13:01, 26 января 2023
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Apple теперь "купит" ваш смартфон за меньшие деньги

А вот владельцы ноутбуков компании могут порадоваться

Как отмечает MacRumors, Apple в тихую скорректировала стоимость trade-in для собственных устройств. Компания выкупит ваш iPhone теперь за меньшие деньги, нежели раньше. Стоит отметить, конечно, что это коснулось не всех устройств.

Apple теперь "купит" ваш смартфон за меньшие деньги

Фото: Unsplash

Например, если житель США захочет сдать iPhone 13 Pro Max в ближайшее время, то Apple предложит за него до $570. Ранее за флагман компании 2021 года можно было получить до $650.

Другие модели iPhone 13 также снизились в цене: за iPhone 13 Pro можно получить до $470, тогда как раньше можно было рассчитывать на $550.

Не для всех iPhone стоимость trade-in снизилась – за iPhone 11 можно получить до $200, как и раньше. То же самое можно сказать и о более старых моделях, таких как iPhone X и iPhone 8, как и iPad.

А вот за сдачу ноутбуков Mac, вы получите больше денег: за старый MacBook Pro копания предлагает до $670, раньше было $630, а за такой же MacBook Air до $460 (ранее было $440).

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