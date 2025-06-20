Apple тестирует новые OLED-экраны для iPhone, чтобы они разряжались медленнее

Опубликовано 20 июня 2025, 06:001 мин.
Apple тестирует новые OLED-экраны для iPhone, чтобы они разряжались медленнееЭкраны с более низким энергопотреблением
По данным корейских СМИ, Apple работает над новой технологией экранов LTPO OLED, которая может появиться в iPhone 19 (в 2027 году). Цель — снизить энергопотребление дисплея, чтобы увеличить время работы смартфона.
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Речь идёт об улучшенной версии технологии LTPO (низкотемпературные поликристаллические и оксидные транзисторы), где увеличивается доля оксидных материалов в структуре транзисторов. Это позволяет экранам потреблять меньше энергии без ухудшения качества изображения.
Сейчас в дисплеях iPhone 16 Pro и Apple Watch используется LTPO второго поколения, где два транзистора из шести или семи выполнены с применением оксида. Apple, судя по всему, планирует перейти к новому типу экрана, в котором оксид будут использовать во всех транзисторах — это должно существенно снизить расход энергии.