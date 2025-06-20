Apple тестирует новые OLED-экраны для iPhone, чтобы они разряжались медленнее

Речь идёт об улучшенной версии технологии LTPO (низкотемпературные поликристаллические и оксидные транзисторы), где увеличивается доля оксидных материалов в структуре транзисторов. Это позволяет экранам потреблять меньше энергии без ухудшения качества изображения.

Сейчас в дисплеях iPhone 16 Pro и Apple Watch используется LTPO второго поколения, где два транзистора из шести или семи выполнены с применением оксида. Apple, судя по всему, планирует перейти к новому типу экрана, в котором оксид будут использовать во всех транзисторах — это должно существенно снизить расход энергии.