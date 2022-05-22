«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhoneЛюди начинают подозревать, что Apple не очень хочет, чтобы они занимались ремонтом сами
Мужчине нужно было заменить батарею на своём смартфоне. Он рассказал, что ожидал, что Apple пришлёт ему небольшую коробку отвёрток и других инструментов. Вместо этого ему пришло «два гигантских ящика Pelican» весом почти 36 килограммов.
The Verge
Один из самых больших инструментов — это машина для извлечения экрана, по сути тепловая станция промышленного класса, которая «выглядит как часть лабораторного оборудования».
The Verge
Автор отметил, что ремонт дался ему нелегко. Так, например, требовалось три разных отвёртки только для того, чтобы снять экран. В целом, мужчина остался в недоумении от программы Apple. Он заявил, что это смехотворный риск для обычного человека, который просто хочет поставить новую батарею в свой телефон. Особенно странным показалось то, что Apple настаивает на покрытии полной стоимости инструментов. Мужчина пришёл к выводу, что программа самостоятельного ремонта — это идеальный способ создать впечатление, будто компания поддерживает политику права на ремонт, не поощряя её вообще.