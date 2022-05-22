«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

Люди начинают подозревать, что Apple не очень хочет, чтобы они занимались ремонтом сами

В прошлом месяце Apple запустила программу самостоятельного ремонта, позволяющую клиентам из США чинить сломанные экраны, аккумуляторы и камеры на новейших iPhone с использованием собственных запчастей и инструментов. Автор The Verge попробовал починить свой iPhone mini с помощью этой программы. И был удивлён.