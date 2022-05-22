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«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

Люди начинают подозревать, что Apple не очень хочет, чтобы они занимались ремонтом сами
В прошлом месяце Apple запустила программу самостоятельного ремонта, позволяющую клиентам из США чинить сломанные экраны, аккумуляторы и камеры на новейших iPhone с использованием собственных запчастей и инструментов. Автор The Verge попробовал починить свой iPhone mini с помощью этой программы. И был удивлён.
«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

Мужчине нужно было заменить батарею на своём смартфоне. Он рассказал, что ожидал, что Apple пришлёт ему небольшую коробку отвёрток и других инструментов. Вместо этого ему пришло «два гигантских ящика Pelican» весом почти 36 килограммов.

«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

The Verge

Один из самых больших инструментов — это машина для извлечения экрана, по сути тепловая станция ​​промышленного класса, которая «выглядит как часть лабораторного оборудования».

«Apple, ты, должно быть, шутишь»: компания прислала 36-кг набор для починки батареи iPhone

The Verge

Автор отметил, что ремонт дался ему нелегко. Так, например, требовалось три разных отвёртки только для того, чтобы снять экран. В целом, мужчина остался в недоумении от программы Apple. Он заявил, что это смехотворный риск для обычного человека, который просто хочет поставить новую батарею в свой телефон. Особенно странным показалось то, что Apple настаивает на покрытии полной стоимости инструментов. Мужчина пришёл к выводу, что программа самостоятельного ремонта — это идеальный способ создать впечатление, будто компания поддерживает политику права на ремонт, не поощряя её вообще.

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