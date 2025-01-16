Apple удалила кнопку отключения шумоподавления в наушниках AirPods Pro

Ранее AirPods Pro позволяли пользователям переключаться между четырьмя режимами прослушивания: выключено, активное шумоподавление, режим прозрачности, адаптивное аудио.

В обновлении iOS 18 Apple убрала опцию «Выкл.» из этих вариантов, оставив только «Активное шумоподавление», «Прозрачность» и «Адаптивное аудио». Это изменение разочаровало многих пользователей. Но есть и хорошие новости: вы можете вернуть опцию всего за несколько простых шагов:

Подключите AirPods к iPhone.

Откройте «Настройки».

Нажмите на AirPods Pro в верхней части списка.

Прокрутите список вниз и переключите опцию «Выключить режим прослушивания».

После этого опция «Выкл.» снова появится, и вы сможете переключаться между всеми режимами шумоподавления в «Настройках» и Центре управления.

Правда, в iOS 18.1 пользователи AirPods Pro 2 столкнулись с тем, что даже после повторного добавления опции «Выключено» AirPods автоматически переключаются в режим прозрачности каждый раз, когда вставляются в уши. Это происходит потому, что Apple использует функцию для защиты слуха.

Чтобы остановить это, выполните следующие действия:

Подключите AirPods к iPhone.

Откройте «Настройки».

Выберите пункт Доступность.

Прокрутите вниз и выберите пункт AirPods

Прокрутите вниз и отключите опцию «Уменьшение громкого звука».

Теперь, когда вы установите AirPods Pro в режим «Выключено», он останется таким, пока вы его не измените.