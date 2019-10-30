Apple ухудшит iPhone 12 из-за популярности iPhone 11

Журналисты пишут, что Apple может решить использовать IPS-экраны в новых смартфонах с условным названием iPhone 12. Но только в случае по-настоящему большой популярности iPhone 11. Всё дело в том, что технология OLED в смартфонах может увеличить их стоимость. А компания видит, что у людей востребованы более дешёвые модели.

Стоит отметить, что ранее все слухи указывали на оснащение новых iPhone 2020 года дисплеями OLED. И, вероятно, найдётся немало пользователей, которые обрадовались бы такому решению Apple. В любом случае, в следующем году «купертиновцы» должны представить несколько новых моделей, так что возможны разные варианты.