Apple уличили в усложнении ремонта iPhone

Об этом сообщили эксперты iFixit. Они обнаружили, что при самостоятельной замене батареи или у сторонних специалистов, в разделе «Состояние аккумулятора» появляется пункт «Сервис» со следующим сообщением: «Невозможно проверить, что данный iPhone оснащён подлинным аккумулятором Apple. Информация о состоянии недоступна для данной батареи».

Сообщение отображается как на iOS 12, так и на iOS 13. Причём смартфон перестаёт следить за ёмкостью аккумулятора, даже если он оригинальный. Конечно, это не влияет конкретно на работу аппарата, но узнать, когда нужно менять аккумулятор, пользователь уже не сможет.

Всё дело в чипе Texas Instruments на аккумуляторе, который обеспечивает аутентификацию. Заменить батарею без проблем теперь получится только в авторизованном сервисном центре.

Специалисты iFixit отмечают, что это может причинить вред тем пользователям, которым просто неудобно обращаться в такие центры (например, они находятся далеко от дома или работы).