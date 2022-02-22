Apple улучшит автономность в iPhone 14

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Apple улучшит автономность в iPhone 14За счёт новых компонентов
Источники заявили, что iPhone 14 предложит лучшее время автономной работы благодаря новому чипу 5G.
Тайваньские СМИ сообщили, что TSMC получила заказы Apple на радиочастотные (RF) чипы 5G для линейки iPhone 14. Чипы будут производиться с использованием 6-нанометрового техпроцесса. TSMC заявила, что этот технологический процесс позволит создать физически меньший чип с меньшим энергопотреблением. Уменьшенный размер, кстати, позволит установить в смартфон батарею побольше.
Линейка iPhone 14, скорее всего, будет представлена в традиционные для Apple сроки — то есть осенью 2022 года, возможно, в сентябре. На днях стало известно, что Apple начала предварительную сборку смартфонов линейки iPhone 14. Ожидается, что устройства выйдут без «чёлки» под Face ID.
Источник: MacRumors