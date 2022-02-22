Apple улучшит автономность в iPhone 14

Тайваньские СМИ сообщили, что TSMC получила заказы Apple на радиочастотные (RF) чипы 5G для линейки ‌iPhone 14‌. Чипы будут производиться с использованием 6-нанометрового техпроцесса. TSMC заявила, что этот технологический процесс позволит создать физически меньший чип с меньшим энергопотреблением. Уменьшенный размер, кстати, позволит установить в смартфон батарею побольше.

Линейка iPhone 14, скорее всего, будет представлена в традиционные для Apple сроки — то есть осенью 2022 года, возможно, в сентябре. На днях стало известно, что Apple начала предварительную сборку смартфонов линейки iPhone 14. Ожидается, что устройства выйдут без «чёлки» под Face ID.