Apple упростила активацию заблокированных компанией по соображениям безопасности смартфонов

Этот портал может быть полезен в нескольких случаях. Например, он понадобится тем, кому подарили или продали iPhone, iPad и др. девайсы, не сняв блокировку активации (Activation Lock). Напомним, блокировка активации включается автоматически при включении функции «Найти (устройство)». Если у покупателя есть контакт с бывшим владельцем устройства Apple, последний сможет разблокировать аппарат через портал.

Пользователь сможет отключить блокировку активации, выполнив вход в iCloud или сбросив пароль к Apple ID. Ранее для этого нужно было связаться со службой поддержки Apple.