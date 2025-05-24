Apple ускорила выпуск умных очков с ИИ на фоне презентации Google

Очки под кодовым названием N401 не будут использовать дополненную реальность, как Vision Pro. Вместо этого они получат камеры, микрофоны и динамики для голосового управления, перевода речи, звонков и навигации. Это сделано для упрощения конструкции и снижения стоимости.

Процессорные задачи, скорее всего, будут передаваться на iPhone, чтобы сохранить лёгкость и компактность устройства. Apple по-прежнему сталкивается с трудностями в объединении камер и сенсоров в небольшом корпусе.

Ранее компания отказалась от разработки «умных» часов с камерой из-за проблем с приватностью. А Google на недавней презентации показала Android XR — новую операционную систему, специально разработанная для устройств расширенной реальности (XR), включая умные очки и гарнитуры дополненной и смешанной реальности.