Apple установит фирменные MicroLED дисплеи в будущие iPhone

17:41, 15 января 2023
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Apple установит фирменные MicroLED дисплеи в будущие iPhoneНо сначала «обкатает» их в Apple Watch Ultra
Apple, вероятно, планирует внедрить кастомные дисплеи microLED в iPhone, iPad и Mac после того, как технология дебютирует в новой версии Apple Watch Ultra.
Фото: Unsplash
Выпуск новых часов запланирован на конец 2024 года. В последнем бюллетене Power On обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн сказал, что Apple потратила около шести лет на разработку технологии microLED.
У дисплея должны быть улучшены яркость, цветопередача и углы обзора. Фирменные microLED заменят компоненты, поставляемые в настоящее время такими компаниями, как Samsung и LG.