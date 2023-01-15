Apple установит фирменные MicroLED дисплеи в будущие iPhone

Выпуск новых часов запланирован на конец 2024 года. В последнем бюллетене Power On обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн сказал, что Apple потратила около шести лет на разработку технологии microLED.

У дисплея должны быть улучшены яркость, цветопередача и углы обзора. Фирменные microLED заменят компоненты, поставляемые в настоящее время такими компаниями, как Samsung и LG.